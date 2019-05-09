Следующая неделя начнется с дождей на западе Украины - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Следующая неделя в Украине начнется с кратковременных дождей в западных областях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
"13 мая в Украине, 14 мая только в западных областях кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 7-13 °, днем 18-24 °, 14 мая на западе страны 13-19 °", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, в Украине пройдут дожди до конца недели.
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