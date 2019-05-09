Наступний тиждень почнеться з дощів на заході України - синоптики

"13 травня в Україні, 14 травня лише у західних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 7-13°, вдень 18-24°, 14 травня на заході країни 13-19°", - повідомили синоптики.



Як повідомляв УНН, в Україні дощитиме до кінця тижня.



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Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на завтра.



Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.