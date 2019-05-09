Наступний тиждень почнеться з дощів на заході України - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Наступний тиждень в Україні почнеться з короткочасних дощів у західних областях. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"13 травня в Україні, 14 травня лише у західних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 7-13°, вдень 18-24°, 14 травня на заході країни 13-19°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, в Україні дощитиме до кінця тижня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про заморозки
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на завтра.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.