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Следующие полгода станут решающими: Зеленский о войне с россией

Следующие полгода станут решающими: Зеленский о войне с россией

Киев • УНН

 • 502046 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Следующие полгода станут решающими в войне россии против Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому совету, передает корреспондент УНН.

Детали

"Следующие полгода станут во многом решающими в том противостоянии, которое начала россия этой агрессией. Агрессией против Украины и против каждого из вас, потому что финальная мишень россии значительно дальше, чем наша граница и украинский суверенитет", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что следующие полгода потребуют еще больших усилий.

"Первое – энергетический террор россии должен потерпеть поражение во всех формах. Второе – зимняя устойчивость Украины. Призываю продолжать делать все, чтобы мы могли поддерживать энергообеспечение украинцев", – сказал Зеленский.

По его словам, третий аспект – это оборонная поддержка.

"Она должна быть не меньше, чем в прошедшие полгода. Мы нуждаемся в более современных вооружениях, большем объеме поставок. Четвертое – дипломатия. Призываю поддержать украинскую формулу мира! И пятое на следующие пол года – ценностное задание", – рассказал Зеленский.

Он верит, что все озвученное сегодня будет реализовано.

"Потому что для Украины и для Европы, когда мы вместе, нет ничего невозможного. Любой террор мы победим, любые наши общие задачи – реализуем", – добавил Зеленский.

Дополнение

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал формулу украинской победы над россией, которая приведет к завершению войны.

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