Наступні пів року стануть вирішальними: Зеленський про війну з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Наступні пів року стануть вирішальними у війні росії проти України. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час звернення до Європейської ради, передає кореспондент УНН.
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"Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними у тому протистоянні, яке розпочала росія цією агресією. Агресією проти України і проти кожного з вас, бо фінальна мішень росії значно далі, ніж наш кордон і український суверенітет", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що наступні пів року вимагатимуть ще більших зусиль.
"Перше – енергетичний терор росії повинен зазнати поразки в усіх формах. Друге – зимова стійкість України. Закликаю продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців", – сказав Зеленський.
За його словами, третій аспект – це оборонна підтримка.
"Вона має бути не меншою, ніж у минулі пів року. Ми потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. Четверте – дипломатія. Закликаю підтримати українську формулу миру! І п’яте на наступні пів року – ціннісне завдання", – розповів Зеленський.
Він вірить, що все озвучене сьогодні буде реалізоване.
"Бо для України і для Європи, коли ми разом, немає нічого неможливого. Будь–який терор ми переможемо, будь–які наші спільні завдання – реалізуємо", – додав Зеленський.
Доповнення
Радник голови Офісу президента Украни Михайло Подоляк назвав формулу української перемоги над росією, яка призведе до завершення війни.