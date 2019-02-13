Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 27 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 27 февраля, сообщает УНН со ссылкой на агентство "БЕЛТА".
"Следующее заседание ТКГ состоится 27 февраля", - говорится в сообщении.
Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, подводя итоги сегодняшних переговоров, сообщил, что "гуманитарная рабочая группа приветствовала передачу 33 заключенных, которые связаны с конфликтом, с ОРЛО на территорию, подконтрольную правительству Украины". Передача состоялась 7 февраля, пишет издание.
"Сегодня группа продолжила обсуждение вопросов, связанных с дальнейшей передачей таких заключенных", - отметил дипломат.
В то же время экономическая подгруппа обсудила актуальные вопросы водоснабжения.
"Участники договорились о необходимости введения упрощенного механизма оплаты поставок воды из Орлоя в системе "Карбонит". Был согласован график проведения аудита компании "Вода Донбасса". Сейчас Международный комитет Красного Креста может начать работу", - отметил Сайдик.
А в центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня были вопросы обеспечения устойчивости режима прекращения огня и гуманитарного разминирования вблизи гражданских объектов. Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО, предусмотренные Минских соглашениями.
Как сообщал УНН, украинская сторона на заседании ТКГ в Минске в очередной раз потребовала от РФ освободить военнопленных моряков.
Кроме того, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Россия блокирует даже право украинских заключенных в ОРДЛО на звонок и письмо.