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Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 27 февраля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 27 февраля, сообщает УНН со ссылкой на агентство "БЕЛТА".

"Следующее заседание ТКГ состоится 27 февраля", - говорится в сообщении.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, подводя итоги сегодняшних переговоров, сообщил, что "гуманитарная рабочая группа приветствовала передачу 33 заключенных, которые связаны с конфликтом, с ОРЛО на территорию, подконтрольную правительству Украины". Передача состоялась 7 февраля, пишет издание.

"Сегодня группа продолжила обсуждение вопросов, связанных с дальнейшей передачей таких заключенных", - отметил дипломат.

В то же время экономическая подгруппа обсудила актуальные вопросы водоснабжения.

"Участники договорились о необходимости введения упрощенного механизма оплаты поставок воды из Орлоя в системе "Карбонит". Был согласован график проведения аудита компании "Вода Донбасса". Сейчас Международный комитет Красного Креста может начать работу", - отметил Сайдик.

А в центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня были вопросы обеспечения устойчивости режима прекращения огня и гуманитарного разминирования вблизи гражданских объектов. Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО, предусмотренные Минских соглашениями.

Как сообщал УНН, украинская сторона на заседании ТКГ в Минске в очередной раз потребовала от РФ освободить военнопленных моряков.

Кроме того, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Россия блокирует даже право украинских заключенных в ОРДЛО на звонок и письмо.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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