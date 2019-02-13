Наступне засідання ТКГ у Мінську відбудеться 27 лютого

"Наступне засідання ТКГ відбудеться 27 лютого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартін Сайдік, підбиваючи підсумки сьогоднішніх переговорів, повідомив, що "гуманітарна робоча група вітала передачу 33 ув'язнених, які пов'язані з конфліктом, з ОРЛО на територію, підконтрольну уряду України". Передача відбулася 7 лютого, пише видання.

"Сьогодні група продовжила обговорення питань, пов'язаних з подальшою передачею таких ув'язнених", - зазначив дипломат.

Водночас економічна підгрупа обговорила актуальні питання водопостачання.

"Учасники дійшли згоди про необхідність введення спрощеного механізму оплати поставок води з ОРЛО в системі "Карбоніт". Було узгоджено графік проведення аудиту компанії "Вода Донбасу". Зараз Міжнародний комітет Червоного Хреста може почати роботу", - зазначив Сайдік.

А у центрі уваги робочої групи з безпеки сьогодні були питання забезпечення стійкості режиму припинення вогню і гуманітарного розмінування поблизу цивільних об'єктів. Політична робоча група продовжила обговорення імплементації формули Штайнмайера, амністії та модальності місцевих виборів в ОРДО й ОРЛО, передбачені Мінських угодами.

Як повідомляв УНН, українська сторона на засіданні ТКГ у Мінську у черговий раз вимагала від РФ звільнити військовополонених моряків.

Крім того, уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що Росія блокує навіть право українських ув'язнених в ОРДЛО на дзвінок і лист.