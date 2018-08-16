Наставник "Браги": не согласен с тем, что "Брага" превосходит "Зарю"

“В таких матчах гол на выезде важный, но я не знаю, будет ли нам его хватать. Команды уже знают друг друга, игроки знают стратегический план, мы должны быть верны себе и не менять стиля нашей игры. Но мы должны быть настороже, владеть мячом и инициативой. Что стоит на карте в этой игре — заслужить уважение нашего пути в футболе. Игроки понимают, за какой клуб они играют, и должны на поле показывать все лучше. Я понимаю, что „Заря“ будет показывать такую ​​игру, как у себя дома, наш соперник имеет определенный стиль игры, он может оказать на нас давление, но мы должны быть к этому готовы”, — сказал Феррейра.

Также тренер не считает свой коллектив сильнее украинского.

“Я не согласен с тем, что „Брага“ превосходит украинский клуб. Мне нравится, как мои игроки взаимодействуют на поле, но они должны знать, что делать в трудные минуты игры, а такие могут быть. Нам нужно быть сфокусированными на нашем задании”, — подчеркнул Феррейра.

Добавим, что матч команд пройдет в Португалии в 22:30. Первая игра закончилась ничьей 1:1.