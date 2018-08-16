Наставник "Браги": не згоден з тим, що "Брага" перевершує "Зорю"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Головний тренер португальської “Браги” Абел Феррейра перед матчем-відповіддю 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи із “Зорею” поділився своїми очікуваннями від майбутньої гри, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “біло-чорних”.
“У таких матчах гол на виїзді важливий, але я не знаю, чи буде нам його досить. Команди вже знають один одного, гравці знають стратегічний план, ми повинні бути вірні собі і не змінювати стилю нашої гри. Але ми повинні бути насторожі, володіти м’ячем та ініціативою. Що стоїть на мапі в цій грі — заслужити повагу нашого шляху в футболі. Гравці розуміють, за який клуб вони грають, і повинні на поле показувати все краще. Я розумію, що „Зоря“ буде показувати таку гру, як у себе вдома, наш суперник має певний стиль гри, він може надати на нас тиск, але ми повинні бути до цього готові”, — сказав Феррейра.
Також тренер не вважає свій колектив сильнішим за український.
“Я не згоден з тим, що „Брага“ перевершує український клуб. Мені подобається, як мої гравці взаємодіють на поле, але вони повинні знати, що робити в важкі хвилини гри, а такі можуть бути. Нам потрібно бути сфокусованими на нашому завданні”, — підкреслив Феррейра.
Додамо, що матч команд пройде в Португалії о 22:30. Перша гра закінчилася нічиєю 1:1.