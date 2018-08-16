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Последствия судейства: Суркисам вспомнили их отстранение от футбола из-за коррупции

Киев • УНН

 • 10904 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Набирает обороты скандал вокруг возможной предвзятости судейства на матче "Динамо" со "Славией" в пользу киевлян. Об этом собственной странице в Facebook написал политолог Владимир Манько.

Последствия судейства: Суркисам вспомнили их отстранение от футбола из-за коррупции

По его словам, во время матча “Динамо” — “Славия”, киевлянам были зачислены голы, забитые из офсайда, в то время как чехам не засчитали чистые.

“Основания подозревать в ангажированности судей есть, ведь прецеденты уже были.

Например, известный кейс с шубами, когда руководство „Динамо“ таким образом пыталось подкупить испанских судей.

Было это в конце 90-х. Тогда Суркисов отстранили от футбола. Но ненадолго.

Каким-то чудом они быстро были реабилитированы, а Григорий даже стал вице-президентом УЕФА, где находится до сих пор”, - напомнил политолог.

Напомним, после матча “Динамо” — “Славия”, который завершился со счетом 2:0, президент чешского ФК Ярослав Тврдик обвинил Григория Суркиса во вмешательстве в судейство и потребовал от УЕФА уволить украинского функционера с должности вице-президента.

Впоследствии украинские СМИ опубликовали фотодоказательства необъективного судейства матча в пользу динамовцев.

Напомним, что отставки Суркиса с УЕФА также требуют и украинцы. Соответствующая петиция появилась на международном портале Change.org. Ее авторы отмечают, что Украина сегодня страдает от агрессии РФ, а потому “лицо, представляющее интересы страны-агрессора, не имеет права занимать должность в УЕФА по квоте Украины”.

Заметим, что после событий Майдана Суркис с Медведчуком на самолете последнего слетали в Ростов-на-Дону.

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