Наслідки судійства: Суркісам пригадали їх відсторонення від футболу через корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Набирає обертів скандал щодо можливої упередженості суддівства на матчі "Динамо" зі "Славією" на користь киян. Про це власній сторінці у Facebook написав політолог Володимир Манько.
За його словами, під час матчу “Динамо” — “Славія”, киянам були зараховані голи, забиті з офсайду, в той час як чехам не зарахували чисті.
“Підстави підозрювати у заангажованості суддів є, адже прецеденти вже були.
Наприклад, відомий кейс з шубами, коли керівництво „Динамо“ таким чином намагалось підкупити іспанських суддів.
Було це наприкінці 90-х. Тоді Суркісів було відсторонено від футболу. Та ненадовго.
Якимсь дивом вони швидко були реабілітовані, а Григорій навіть став віце-президентом УЄФА, де перебуває й досі”, — нагадав політолог.
Нагадаємо, після поєдинку “Динамо” — “Славія”, який завершився із рахунком 2:0, президент чеського ФК Ярослав Тврдік звинуватив Григорія Суркіса у втручанні в суддівство та зажадав від УЄФА звільнити українського функціонера з посади віце-президента.
Згодом, українські ЗМІ опублікували фотодокази необ’єктивного суддівства матчу на користь динамівців.
Нагадаємо, що відставки Суркіса з УЄФА також вимагають й українці. Відповідна петиція з'явилася на міжнародному порталі Change.org. Її автори наголошують на тому, що Україна сьогодні страждає від агресії РФ, а тому “особа, яка представляє інтереси країни-агресора, не має права обіймати посаду в УЄФА за квотою України”.
Зауважимо, що після подій Майдану Суркіс із Медведчуком літаком останнього злітали до Ростова-на-Дону.