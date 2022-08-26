Наши воины делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что наши воины делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал российских оккупантов, передает УНН.
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"Ситуация на передовой остается без существенных изменений на днях. Наши воины делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов. Думаю, вы все видите соответствующие новости – об уничтожении баз оккупантов, их складов, тех переправ через реки, которыми они пользуются. И чем успешнее мы будем в этом – наша разведка, наша армия, Служба безопасности Украины – тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу", - сказал он.
Зеленский добавил, что Вооруженные Силы Украины весь наш народ ежедневно доказывают российским оккупантам, что у них нет и не будет шансов уберечься на украинской земле.
"Настанет день, когда оккупанты это признают. Или их просто не останется", - подчеркнул президент.
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