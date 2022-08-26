Наши воины делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов - Зеленский

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"Ситуация на передовой остается без существенных изменений на днях. Наши воины делают все возможное, чтобы уменьшить огневой и логистический потенциал оккупантов. Думаю, вы все видите соответствующие новости – об уничтожении баз оккупантов, их складов, тех переправ через реки, которыми они пользуются. И чем успешнее мы будем в этом – наша разведка, наша армия, Служба безопасности Украины – тем быстрее сможем изменить фронтовую ситуацию в нашу пользу", - сказал он.

Зеленский добавил, что Вооруженные Силы Украины весь наш народ ежедневно доказывают российским оккупантам, что у них нет и не будет шансов уберечься на украинской земле.

"Настанет день, когда оккупанты это признают. Или их просто не останется", - подчеркнул президент.

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