Наші воїни роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що наші воїни роблять все можливе, щоб зменшити вогневий та логістичний потенціал російських окупантів, передає УНН.
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"Ситуація на передовій залишається без суттєвих змін цими днями. Наші воїни роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини – про знищення баз окупантів, їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються. І що успішнішою ми будемо в цьому – наша розвідка, наша армія, Служба безпеки України – то швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь", - сказав він.
Зеленський додав, що Збройні Сили України, увесь наш народ щодня доводять російським окупантам, що в них немає й не буде шансів вберегтися на українській землі.
"Настане день, коли окупанти це визнають. Або їх просто не залишиться", - наголосив президент.
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