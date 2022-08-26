Наші воїни роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів - Зеленський

Цитата

"Ситуація на передовій залишається без суттєвих змін цими днями. Наші воїни роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини – про знищення баз окупантів, їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються. І що успішнішою ми будемо в цьому – наша розвідка, наша армія, Служба безпеки України – то швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь", - сказав він.

Зеленський додав, що Збройні Сили України, увесь наш народ щодня доводять російським окупантам, що в них немає й не буде шансів вберегтися на українській землі.

"Настане день, коли окупанти це визнають. Або їх просто не залишиться", - наголосив президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський про ЗАЕС: ситуація залишається дуже ризикованою