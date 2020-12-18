Наши не отстают среди ведущих лабораторий мира - ученый о сверхчувствительном украинском тесте
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вырваться в лидеры фармакологии в мире трудно: очень большая конкуренция и много мощных лабораторий. Но украинские ученые смогли разработать чувствительный ИФА-тест на антиген, который Минздрав уже начал широко использовать. Другие ведущие разработчики мира к этому методу сейчас также начинают приходить. Об этом УНН рассказал академик НАН и НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Владимир Широбоков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фармгигант похвастался новым тестом на COVID, а в Украине Минздрав давно использует подобную разработку.
"У нас испытание успешное в лабораториях Украины, и действительно достойный диагностикум. Я вам скажу, что вырваться в визионеры сегодня по идее очень трудно, потому что в мире есть очень много лабораторий. Но наши не отставали в этом плане. И у них есть свои интересные ноу-хау. Испытания показали, что наш ИФА-диагностикум для определения антигена чувствительный и достойный", - отметил Широбоков.
Ученый также подчеркнул, что украинская наука демонстрирует себя полностью конкурентоспособной.
"Украинская наука в этом плане абсолютно достойно себя проявила и показывает", - отметил Широбоков.
Напомним, разработанный украинскими учеными тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген имеет сверхвысокую чувствительность. Его специфичность составляет 97,5%, а болезнь он может проявлять за 7 дней до появления первых симптомов. Разработчики также отмечают, что благодаря сверхчувствительности и точности, его положительный результат на коронавирус не нужно подтверждать ПЦР-тестированием.
Ранее министр охраны Максим Степанов сообщил, что в Минздраве планируют максимально широко использовать отечественный ИФА-тест на прямое обнаружение антигена коронавируса SARS-CoV-2.