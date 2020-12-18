Наши не отстают среди ведущих лабораторий мира - ученый о сверхчувствительном украинском тесте

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"У нас испытание успешное в лабораториях Украины, и действительно достойный диагностикум. Я вам скажу, что вырваться в визионеры сегодня по идее очень трудно, потому что в мире есть очень много лабораторий. Но наши не отставали в этом плане. И у них есть свои интересные ноу-хау. Испытания показали, что наш ИФА-диагностикум для определения антигена чувствительный и достойный", - отметил Широбоков.

Ученый также подчеркнул, что украинская наука демонстрирует себя полностью конкурентоспособной.

"Украинская наука в этом плане абсолютно достойно себя проявила и показывает", - отметил Широбоков.

Напомним, разработанный украинскими учеными тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген имеет сверхвысокую чувствительность. Его специфичность составляет 97,5%, а болезнь он может проявлять за 7 дней до появления первых симптомов. Разработчики также отмечают, что благодаря сверхчувствительности и точности, его положительный результат на коронавирус не нужно подтверждать ПЦР-тестированием.

Ранее министр охраны Максим Степанов сообщил, что в Минздраве планируют максимально широко использовать отечественный ИФА-тест на прямое обнаружение антигена коронавируса SARS-CoV-2.