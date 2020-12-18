Наші не пасуть задніх серед провідних лабораторій світу - науковець про надчутливий український тест
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вирватись у лідери фармакології у світі важко: дуже велика конкуренція і багато потужних лабораторій. Але українські вчені змогли розробити чутливий ІФА-тест на антиген, який МОЗ вже почав широко використовувати. Інші провідні розробники світу до цього методу зараз також починають приходити. Про це УНН розповів академік НАН та НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Володимир Широбоков.
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"У нас випробування успішне в лабораторіях України, і дійсно достойний діагностикум. Я вам скажу, що вирватись у візіонери сьогодні щодо ідеї дуже важко, бо У світі є дуже багато лабораторій. Але наші не пасли задніх у цьому плані. Й у них є свої цікаві ноу-хау. Випробування показали, що наш ІФА-діагностикум для визначення антигену чутливий і достойний", - зазначив Широбоков.
Науковець також підкреслив, що українська наука демонструє себе повністю конкурентоспроможною.
"Українська наука у цьому плані абсолютно достойно себе проявила та показує", - наголосив Широбоков.
Нагадаємо, розроблений українськими вченими тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген має надвисоку чутливість. Його специфічність складає 97,5%, а хворобу він може виявляти за 7 днів до появи перших симптомів. Розробники також наголошують, що завдяки надчутливості та точності, його позитивний результат на коронавірус не потрібно підтверджувати ПЛР-тестуванням.
Раніше міністр охорони Максим Степанов повідомив, що у МОЗ планують максимально широко використовувати вітчизняний ІФА-тест на пряме виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2.