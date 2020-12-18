Наші не пасуть задніх серед провідних лабораторій світу - науковець про надчутливий український тест

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 78739 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 56081 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 60040 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 69103 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 91491 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 120970 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 205474 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213568 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184726 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174594 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 45324 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 62335 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 98748 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 68860 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 87010 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 78682 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 88236 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 246379 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 273201 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 358232 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 17342 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 17334 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 20087 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 20944 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 99487 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Наші не пасуть задніх серед провідних лабораторій світу - науковець про надчутливий український тест

Київ • УНН

 • 18591 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вирватись у лідери фармакології у світі важко: дуже велика конкуренція і багато потужних лабораторій. Але українські вчені змогли розробити чутливий ІФА-тест на антиген, який МОЗ вже почав широко використовувати. Інші провідні розробники світу до цього методу зараз також починають приходити. Про це УНН розповів академік НАН та НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Володимир Широбоков.

Наші не пасуть задніх серед провідних лабораторій світу - науковець про надчутливий український тест

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фармгігант похвалився новим тестом на COVID, а в Україні МОЗ давно використовує подібну розробку.

"У нас випробування успішне в лабораторіях України, і дійсно достойний діагностикум. Я вам скажу, що вирватись у візіонери сьогодні щодо ідеї дуже важко, бо У світі є дуже багато лабораторій. Але наші не пасли задніх у цьому плані. Й у них є свої цікаві ноу-хау. Випробування показали, що наш ІФА-діагностикум для визначення антигену чутливий і достойний", - зазначив Широбоков.

Науковець також підкреслив, що українська наука демонструє себе повністю конкурентоспроможною.

"Українська наука у цьому плані абсолютно достойно себе проявила та показує", - наголосив Широбоков.

Нагадаємо, розроблений українськими вченими тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген має надвисоку чутливість. Його специфічність складає 97,5%, а хворобу він може виявляти за 7 днів до появи перших симптомів. Розробники також наголошують, що завдяки надчутливості та точності, його позитивний результат на коронавірус не потрібно підтверджувати ПЛР-тестуванням. 

Раніше міністр охорони Максим Степанов повідомив, що у МОЗ планують максимально широко використовувати вітчизняний ІФА-тест на пряме виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.35
Ethereum
$1,512.52