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Наш успех зависит не только от боевого духа. Нам нужны эффективные вооружения - Ермак

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Украине нужно больше тяжелого вооружения. Артиллерия, зенитные и противокорабельные ракеты и тд. Об этом заявил председатель ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Наш успех зависит не только от боевого духа. Нам нужны эффективные вооружения - Ермак

Цитата

"Наш успех зависит не только от боевого духа. Нам нужны эффективные вооружения. Тяжелые вооружения, артиллерия, зенитные и противокорабельные ракеты и тому подобное. При этом мы не прекращаем дипломатических усилий, чтобы остановить войну", - сказал Ермак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства.

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