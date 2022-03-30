Наш успех зависит не только от боевого духа. Нам нужны эффективные вооружения - Ермак

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"Наш успех зависит не только от боевого духа. Нам нужны эффективные вооружения. Тяжелые вооружения, артиллерия, зенитные и противокорабельные ракеты и тому подобное. При этом мы не прекращаем дипломатических усилий, чтобы остановить войну", - сказал Ермак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства.