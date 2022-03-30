Наш успех зависит не только от боевого духа. Нам нужны эффективные вооружения - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Украине нужно больше тяжелого вооружения. Артиллерия, зенитные и противокорабельные ракеты и тд. Об этом заявил председатель ОП Андрей Ермак, передает УНН.
Цитата
"Наш успех зависит не только от боевого духа. Нам нужны эффективные вооружения. Тяжелые вооружения, артиллерия, зенитные и противокорабельные ракеты и тому подобное. При этом мы не прекращаем дипломатических усилий, чтобы остановить войну", - сказал Ермак.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российская армия все еще имеет значительный потенциал для продолжения атак против нашего государства.