Наш успіх залежить не лише від бойового духу. Нам потрібні ефективні озброєння - Єрмак

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"Наш успіх залежить не лише від бойового духу. Нам потрібні ефективні озброєння. Важкі озброєння, артилерія, зенітні та протикорабельні ракети тощо. При цьому ми не припиняємо дипломатичних зусиль, щоб зупинити війну", - сказав Єрмак.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський сказав, що російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави.