Наш силовой блок боится противостоять "ворам в законе" - депутат

По словам политика, сегодня отдельные чиновники от власти собирают “дань” не хуже “воров в законе”.

“На замену ”ворам в законе“ пришли руководители МВД, руководители других силовых структур. Они, собственно, и выполняют роль "воров в законе“. Они собирают "дань“ со всех абсолютно участников, держат "общак“ и ведут такой образ и стиль жизни, который вели в советское время "воры в законе“. Они участвуют в рейдерстве, в разборах, живут по определенным понятиям”, - сказал он.

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Каплин убежден, что любого “вора в законе” можно и нужно привлекать к ответственности.

“Это сказки, что "вора в законе" нельзя задержать. Если человек причастен к уголовным аферам, к нарушению закона, то его можно и задержать, и посадить. Более того, согласно их канонам и принципам, — если это настоящий "вор в законе“, он всегда должен это подтвердить в рамках следствия, задержания или допросов. Поэтому здесь проблемы никакой нет. Другое дело — что наш силовой блок боится настоящих "воров в законе". В прямом смысле этого слова. И никто их не задерживает, потому что получат ответ Москвы, Тбилиси, Вашингтона и так далее”, - сказал политик.

Нардеп отметил, что никакой реальной охоты, как это анонсировали в Нацполиции, за “ворами в законе” в Украине не ведут.

“О какой охоте за ”ворами в законе“ может идти речь? На самих себя? Мир пережил серьезную трансформацию. Много всего изменилось, стиль и характер работы в бандитской среде тоже изменился. Поэтому если и охотиться, то это очень сложный процесс. Но то, что эти "воры в законе" приезжают сюда означает только одно — здесь нет железной руки, нет с характером руководства полиции”, - добавил Каплин.

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У нас каждый день по 3-4 раза стреляют из гранатомета в те или иные окна, в тех или иных бизнесменов, и СБУ не квалифицирует такие действия как теракты, напомнил он.

“... мы к докатились до того, что ”воры в законе“ чувствуют себя у нас роскошно. А эта так называемая охоту за ними, это охота за привидениями, а не “ворами”, — резюмировал депутат.

Напомним, что охоту на “воров в законе” ранее объявил первый заместитель руководителя НПУ Вячеслав Аброськин. По его словам, с начала года из Украины было депортировано 8 “законников”. Однако, как показывает практика, выдворенные “воры в законе” часто вновь возвращаются на территорию нашего государства. Иногда их даже задерживают и по два, и по три раза.

Эксперты же отмечают, что вместо реального противостояния криминалитету, полиция занимается популизмом и “очковтирательством”.