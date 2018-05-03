Наш силовий блок боїться протистояти “злодіям в законі” - депутат

За словами політика, сьогодні окремі чиновники від влади збирають "данину" не гірше за “злодіїв у законі”.

“На заміну “злодіям у законі” прийшли керівники МВС, керівники інших силових структур. Вони, фактично, і виконують роль “злодіїв у законі”. Вони збирають "дань" з усіх абсолютно учасників, тримають "общак" і ведуть такий спосіб і стиль життя, який вели в радянський час “злодії в законі”. Вони беруть участь у рейдерстві, у розборах, живуть за певними поняттями”, - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Злодії в законі” повертаються або чому боротьба із "законниками" зазнала фіаско

Каплін переконаний, що будь-якого “злодія в законі” можна і треба притягувати до відповідальності.

“Це казки, що “злодія в законі” не можна затримати. Якщо людина причетна до кримінальних оборудок, до порушення закону, то її можна і затримати, і посадити. Більше того, згідно із їхніми канонами і принципами - якщо це справжній “злодій в законі”, він завжди повинен це підтвердити в рамках слідства, затримання чи допитів. Тому тут проблеми ніякої немає. Інша справа - що наш силовий блок боїться справжніх злодіїв у законі. У прямому сенсі цього слова. І ніхто їх не затримує, бо матимуть відповідь Москви, Тбілісі, Вашингтону і так далі”, - зазначив політик.

Нардеп зауважив, що жодного реального полювання, як це анонсували у Нацполіції, за “злодіями в законі” в Україні не ведеться.

“Про яке полювання за “злодіями в законі” може бути мова? На самих себе? Світ пережив серйозну трансформацію. Багато всього змінилося, стиль і характер роботи у бандитському середовищі теж змінився. Тож якщо і полювати, то це дуже складний процес. Але те, що ці злодії в законі приїздять сюди означає тільки одне - тут немає залізної руки, немає з характером керівництва поліції”, - додав Каплін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року Аброськін задекларував 200 тис. грн зарплатні

У нас кожен день по 3-4 рази стріляють із гранатомета у ті чи інші вікна, в тих чи інших бізнесменів, і СБУ не кваліфікує такі дії як теракти, нагадав він.

“...ми до докотилися до того, що “злодії в законі” почуваються у нас розкішно. А це так зване полювання за ними, це полювання за привидами, а не “злодіями”, - резюмував депутат.

Нагадаємо, що полювання на “злодіїв у законі” раніше оголосив перший заступник керівника НПУ В'ячеслав Аброськін. За його словами, з початку року з України було депортовано 8 “ законників”. Однак, як свідчить практика, видворені “злодії в законі” часто знову повертаються на територію нашої держави. Інколи, навіть, їх затримують і по два, і по три рази.

Експерти ж зауважують, що замість реального протистояння криміналітету, поліція займається популізмом та “окозамилюванням”.