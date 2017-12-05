Население и бизнес стали брать больше кредитов - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В этом году в Украине начало восстанавливаться кредитование. Прирост розничных кредитов с начала года составляет более 30%, а во втором квартале 2017 года начало расти корпоративное кредитование. Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
"На сегодняшний день банки фиксируют здоровый спрос на новые кредиты от бизнеса", - уточнила она.
Как добавила К.Рожкова, в НБУ ожидают, что в ближайшие годы кредитный портфель банков будет расти быстрее, чем номинальный ВВП, поскольку украинская экономика стремится получить новые займы.
По словам заместителя председателя НБУ, переход на международно признанное определение NPL позволил увидеть реальную картину качества кредитного портфеля банков.
"На сегодняшний день доля неработающих кредитов (сомнительные и безнадежные к возвращению - ред.) превышает 56% совокупного кредитного портфеля. Эффективное урегулирование этой проблемы является главной задачей банковского сектора Украины в ближайшей перспективе", - подытожила она.
Напомним, в течение июля - октября текущего года малые и средние предприятия получали кредиты в иностранной и национальной валюте в соотношении около 50% на 50%. При этом чуть более половины кредитов (51%) в октябре было предоставлено представителям малого и среднего бизнеса.