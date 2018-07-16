NASA нашло вулкан на спутнике Юпитера

"Мы не исключаем движение или модификацию ранее выявленного горячего пятна", - добавил Алессандро Мура, исследователь команды Juno из Национального института астрофизики в Риме.



Инфракрасные данные были собраны 16 декабря 2017, когда Juno находился на расстоянии около 470000 километров от спутника.



Напомним, ученые опубликовали снимок знаменитого Большого красного пятна Юпитера с окружающей его уникальной атмосферой. Фото сделаны 1 апреля космическим аппаратом Juno за помощью камеры JunoCam.



Как сообщал УНН, зонд Juno продолжает вращаться вокруг Юпитера и отправлять невероятные цветные фотографии гигантской планеты. Но изображение, захватывают штормовые полюса планеты в инфракрасном свете, который невидимый для глаз человека, поэтому их публикуют после обработки.