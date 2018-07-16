NASA нашло вулкан на спутнике Юпитера
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Аппарат Juno, который исследовал Юпитер, с использованием прибора Jovian InfraRed Auroral Mapper, нашел новый источник тепла вблизи южного полюса спутника Ио, что может указывать на ранее неразведанных вулкан на маленьком спутнике Юпитера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт NASA.
"Мы не исключаем движение или модификацию ранее выявленного горячего пятна", - добавил Алессандро Мура, исследователь команды Juno из Национального института астрофизики в Риме.
Инфракрасные данные были собраны 16 декабря 2017, когда Juno находился на расстоянии около 470000 километров от спутника.
Напомним, ученые опубликовали снимок знаменитого Большого красного пятна Юпитера с окружающей его уникальной атмосферой. Фото сделаны 1 апреля космическим аппаратом Juno за помощью камеры JunoCam.
Как сообщал УНН, зонд Juno продолжает вращаться вокруг Юпитера и отправлять невероятные цветные фотографии гигантской планеты. Но изображение, захватывают штормовые полюса планеты в инфракрасном свете, который невидимый для глаз человека, поэтому их публикуют после обработки.