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NASA знайшло вулкан на супутнику Юпітера

NASA знайшло вулкан на супутнику Юпітера

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Апарат Juno, який досліджував Юпітер, з використанням приладу Jovian InfraRed Auroral Mapper, знайшов  нове джерело тепла поблизу південного полюса супутника Іо, що може вказувати на раніше нерозвіданий вулкан на маленькому супутнику Юпітера.  Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт NASA.

"Ми не виключаємо рух або модифікацію раніше виявленої гарячої плями", - додав Алессандро Мура, дослідник команди Juno з Національного інституту астрофізики в Римі.

Інфрачервоні дані були зібрані 16 грудня 2017 року, коли Juno знаходився на відстані близько 470 000 кілометрів від супутника.

Нагадаємо, вчені опублікували знімок знаменитого Великої червоної плями Юпітера з оточуючою його унікальною атмосферою. Фото зроблені 1 квітня космічним апаратом Juno за допомогою камери JunoCam.

Як повідомляв УНН, зонд Juno продовжує обертатися навколо Юпітера і відправляти неймовірні кольорові фотографії гігантської планети. Але зображення, захоплюють штормові полюса планети в інфрачервоному світлі, невидимі для очей людини, тому їх публікують після обробки.

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