NASA знайшло вулкан на супутнику Юпітера

"Ми не виключаємо рух або модифікацію раніше виявленої гарячої плями", - додав Алессандро Мура, дослідник команди Juno з Національного інституту астрофізики в Римі.



Інфрачервоні дані були зібрані 16 грудня 2017 року, коли Juno знаходився на відстані близько 470 000 кілометрів від супутника.



Нагадаємо, вчені опублікували знімок знаменитого Великої червоної плями Юпітера з оточуючою його унікальною атмосферою. Фото зроблені 1 квітня космічним апаратом Juno за допомогою камери JunoCam.



Як повідомляв УНН, зонд Juno продовжує обертатися навколо Юпітера і відправляти неймовірні кольорові фотографії гігантської планети. Але зображення, захоплюють штормові полюса планети в інфрачервоному світлі, невидимі для очей людини, тому їх публікують після обробки.