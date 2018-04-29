В NASA закрыли проект исследования Луны

Сотрудник Университета Центральной Флориды Фил Метцгер, работавший над луноходом, сказал изданию, что другого аналогичного проекта космическое агентство не предполагает.

По его мнению, отказ от Resource Prospector связан с финансами. Изначально миссию готовили в рамках проекта пилотируемых полетов на Луну, а затем передали в департамент научных миссий. Как считает Метцгер, проект лунохода не совпал с приоритетами департамента.

Отказ от Resource Prospector противоречит распоряжению президента США Дональда Трампа об освоении земного спутника, в том числе о возвращении на него астронавтов. Соответствующую директиву Трамп подписал в конце 2017 года.

Как сообщал УНН, NASA начнет строительство обитаемой окололунной станции (Lunar Orbital Platform) в 2019 году, а в 2025 году станцию планируют отправить на орбиту Луны.