NASA закрило проект з дослідження Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Астронавти NASA відмовилися від проекту місяцеходу Resource Prospector по дослідженню поверхні супутника Землі, в тому числі пошуків водню, кисню і води. Про це повідомляє УНН з посиланням The Verge.
Співробітник Університету Центральної Флориди Філ Метцгер, який працював над місяцеходом, сказав виданню, що іншого аналогічного проекту космічне агентство не передбачає.
На його думку, відмова від Resource Prospector пов'язана з фінансами. Спочатку місію готували в рамках проекту пілотованих польотів на Місяць, а потім передали в департамент наукових місій. Як вважає Метцгер, проект місяцеходу не збігся із пріоритетами департаменту.
Відмова від Resource Prospector суперечить розпорядженню президента США Дональда Трампа про освоєння земного супутника, в тому числі про повернення на нього астронавтів. Відповідну директиву Трамп підписав наприкінці 2017 року.
Як повідомляв УНН, NASA почне будівництво жилої навколомісячної станції (Lunar Orbital Platform) в 2019 році, а в 2025 році станцію планують відправити на орбіту Місяця.