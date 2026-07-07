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NASA зафиксировало пожары на нескольких объектах в оккупированном Крыму после вероятных атак

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Система NASA FIRMS обнаружила возгорания на подстанциях, позиции С-400 и в море у Керчи. Атаки могли задеть судно и АЗС в Мелитополе.

NASA зафиксировало пожары на нескольких объектах в оккупированном Крыму после вероятных атак

Система мониторинга пожаров NASA FIRS зафиксировала очаги возгорания сразу в нескольких районах временно оккупированного Крыма после вероятных атак. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

По опубликованным данным, пожары зафиксированы на территории подстанции 110 кВ «Саки», предположительно вблизи железнодорожной станции, а также в районе подстанции 330 кВ «Западно-Крымская», которая, по предварительной информации, могла снова оказаться под ударом.

Кроме того, система NASA FIRS зафиксировала возгорание в районе известной позиции российского зенитного ракетного комплекса С-400, а также пожар в море к северу от Керчи. Авторы сообщения предполагают, что там могло быть поражено судно.

Также, по информации Exilenova+, атаке подверглась автозаправочная станция во временно оккупированном Мелитополе. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

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Степан Гафтко

Война в Украине