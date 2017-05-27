НАСА отправит зонд изучать Солнце

"Запуск миссии Solar Probe Plus (SPP) запланирован на лето 2018", - сообщает НАСА. Предварительно сообщается, что старт зонда запланирован на период между 31 июля и 19 августа на ракете-носителе Delta IV-Heavy.

Аппарат достигнет расстоянии 3,9 миллиона миль (6,2 миллиона километров) над поверхностью Солнца, приблизившись к звезде ближе, чем Меркурий. По утверждению НАСА, аппарат первым "пощупает" Солнце, поскольку будет в семь раз ближе к нему, чем другой когда-либо отправлен к этой звезды человеком зонд.

В ведомстве сообщают, что SPP "будет исследовать внешнюю атмосферу звезды и вести крайне важные наблюдения, которые ответят на существующие десятилетиями вопрос о ее физические характеристики".

В НАСА рассчитывают, что результаты исследований "улучшат прогнозы о том, как крупные явления в космической погоде влияют на Землю, спутники и (работу) астронавтов в космосе". Основная миссия зонда рассчитана на 11 дней, ее подробности будут обнародованы на следующей неделе.

Напомним, специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) сообщили, что первый пилотируемый космический корабль на Марс планируется запустить в 2030 году.