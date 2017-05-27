НАСА відправить зонд вивчати Сонце
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. НАСА планує влітку 2018 року запустити космічний дослідницький зонд, якому належить наблизитися до Сонця на рекордно близьку відстань,повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт відомства.
"Запуск місії Solar Probe Plus (SPP) запланований на літо 2018", - повідомляє НАСА. Попередньо повідомляється, що старт зонда запланований на період між 31 липня і 19 серпня на ракеті-носії Delta IV-Heavy.
Апарат досягне відстані 3,9 мільйона миль (6,2 мільйона кілометрів) над поверхнею Сонця, наблизившись до зірки ближче, ніж Меркурій. За твердженням НАСА, апарат першим "помацає" Сонце, оскільки буде в сім разів ближче до нього, ніж інший коли-небудь відправлений до цієї зірки людиною зонд.
У відомстві повідомляють, що SPP "буде досліджувати зовнішню атмосферу зірки і вести вкрай важливі спостереження, які дадуть відповідь на існуючі десятиліттями питання про її фізичні характеристики".
У НАСА розраховують, що результати досліджень "поліпшать прогнози про те, як великі явища в космічній погоді впливають на Землю, супутники і (роботу) астронавтів у космосі". Основна місія зонда розрахована на 11 днів, її подробиці будуть оприлюднені наступного тижня.
Нагадаємо, фахівці Національного аерокосмічного агентства США (NASA) повідомили, що перший пілотований космічний корабель на Марс планується запустити в 2030 році.