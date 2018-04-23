NASA показало большое красное пятно Юпитера
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Ученые опубликовали снимок знаменитого Большого красного пятна Юпитера с окружающей его уникальной атмосферой. Фото сделаны 1 апреля космическим аппаратом Juno с помощью камеры JunoCam. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу NASA.
Специалисты отметили, что фотографии были сделаны во время 12-го облета Юпитера. В это время аппарат Juno находился на расстоянии от 27,9 до 49,2 тыс. километров.
Снимки получились не очень качественными и размытыми. Ученые Джеральд Эйштадт и Шон Доран немного отредактировали их, улучшив цветопередачу.
Как сообщал УНН, зонд Juno продолжает вращаться вокруг Юпитера и отправлять невероятные цветные фотографии гигантской планеты. Но изображения, захватывают штормовые полюса планеты в инфракрасном свете, невидимые для глаз человека, поэтому их публикуют после обработки.