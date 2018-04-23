NASA показало велику червону пляму Юпітера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Вчені опублікували знімок знаменитого Великої червоної плями Юпітера з оточуючою його унікальною атмосферою. Фото зроблені 1 квітня космічним апаратом Juno за допомогою камери JunoCam. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу NASA.
Фахівці відзначили, що фотографії були зроблені під час 12-го обльоту Юпітера. В цей час апарат Juno знаходився на відстані від 27,9 до 49,2 тис. кілометрів.
Знімки вийшли не дуже якісними і розмитими. Вчені Джеральд Ейштадт і Шон Доран трохи відредагували їх, поліпшивши перенесення кольорів.
Як повідомляв УНН, зонд Juno продовжує обертатися навколо Юпітера і відправляти неймовірні кольорові фотографії гігантської планети. Але зображення, захоплюють штормові полюса планети в інфрачервоному світлі, невидимі для очей людини, тому їх публікують після обробки.