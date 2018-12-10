NASA перенесло дату беспилотного запуска нового Dragon к МКС

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 86334 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 195126 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 149785 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 215711 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 258733 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216057 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248177 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208562 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 492462 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241698 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.5м/с
77%
Популярные новости

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 7540 просмотра

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 4796 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 10172 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 11550 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 14914 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 270912 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 246425 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 331934 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 492462 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 583562 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 35467 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 215713 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 81250 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 77460 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82932 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

NASA перенесло дату беспилотного запуска нового Dragon к МКС

Киев • УНН

 • 7924 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA) перенесли дату тестового беспилотного полета космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с 7 на 17 января 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

NASA перенесло дату беспилотного запуска нового Dragon к МКС

Менеджер Commercial Crew Program Кэти Людерс отметила, что им еще надо завершить работы по разработке оборудования и проверке готовности.

"Будущие шаги по этому процессу перед тест-миссией - критически важны. Мы не зависим от дат, а полагаемся на данные. В конце концов, мы запустим SpaceX Demo-1, когда потребуется, получив информацию для следующих полетов, в том числе с людьми на борту", - отметила Людерс.

SpaceX на данный момент обеспечивает доставку грузов на МКС космическим грузовым кораблем Dragon.

Первый полет нового корабля с экипажем запланирован на июнь. Crew Dragon разработали специально для доставки на станцию ​​членов экспедиций. В миссии NASA по пилотируемым полетам к МКС также участвует Boeing. Запуски пилотируемого транспортного космического корабля CST-100 Starliner без экипажа и с ним планируют провести в марте и августе 2019-го соответственно.

Сейчас экипажи на МКС доставляет только "Роскосмос" кораблями "Союз" с космодрома "Байконур" в Казахстане.

Напомним, в США отменили запуск ракеты с секретным спутником.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40