NASA перенесло дату безпілотного запуску нового Dragon до МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Національному аерокосмічному агентстві США (NASA) перенесли дату тестового безпілотного польоту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX з 7 на 17 січня 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Менеджер Commercial Crew Program Кеті Людерс зазначила, що їм ще треба завершити роботи з розробки обладнання і перевірки готовності.
"Майбутні кроки щодо цьому процесу перед тест-місією – критично важливі. Ми не залежимо від дат, а покладаємося на дані. Зрештою, ми запустимо SpaceX Demo-1, коли буде потрібно, отримавши інформацію для наступних польотів, в тому числі з людьми на борту", - зазначила Людерс.
SpaceX наразі забезпечує доставку вантажів на МКС космічним вантажним кораблем Dragon.
Перший політ нового корабля з екіпажем заплановано на червень. Crew Dragon розробили спеціально для доправлення на станцію членів експедицій. У місії NASA з пілотованих польотів до МКС також бере участь Boeing. Запуски пілотованого транспортного космічного корабля CST-100 Starliner без екіпажу та з ним планують провести у березні та серпні 2019 року відповідно.
Зараз екіпажі на МКС доправляє лише "Роскосмос" кораблями "Союз" з космодрому "Байконур" у Казахстані.
Нагадаємо, у США скасували запуск ракети з секретним супутником.