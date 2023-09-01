NASA опубликовало снимок кратера на Луне после падения российского космического аппарата "Луна-25"

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Киев • УНН

 • 1006131 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA LRO сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является местом падения российского космического аппарата "Луна-25", пишет УНН со ссылкой на NASA.

Детали

Космический аппарат NASA LRO - Лунный разведывательный орбитальный аппарат - сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, скорее всего, является местом падения российского космического аппарата "Луна-25".

Во время спуска "Луна-25" столкнулась с аномалией, которая привела к столкновению с поверхностью Луны 19 августа.

российское космическое агентство «роскосмос» опубликовало оценку места падения 21 августа. Команда LROC (LRO Camera) и команда LRO Mission Operations смогли разработать и отправить команды космическому аппарату LRO 22 августа, чтобы сделать снимки места падения. Команда LROC сравнила два снимка: один сделан до момента столкновения, а другой - после него, где заметен небольшой новый кратер.

Последнее "предварительное" изображение этого участка было сделано LRO в июне 2022 года; следовательно, кратер образовался где-то после этой даты. Поскольку этот новый кратер находится близко к предполагаемой точке столкновения с «Луной 25», команда LRO пришла к выводу, что он, скорее всего, происходит от этой миссии, а не от естественного воздействия.

Новый кратер имеет диаметр около 10 метров. Точка столкновения была на крутом (более 20 градусов) внутреннем краю кратера Понтекулан G, примерно в 400 километрах от запланированной точки приземления «Луны 25».

Дополнение

LRO управляется Центром космических полетов Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, для Управления научных миссий в штаб-квартире агентства в Вашингтоне. Запущенный 18 июня 2009 года, LRO собрал много данных с помощью семи мощных инструментов. Управление и эксплуатацию LROC осуществляет Университет штата Аризона.

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