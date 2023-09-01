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NASA опублікувало знімок кратера на Місяці після падіння російського космічного апарату "Луна-25"

NASA опублікувало знімок кратера на Місяці після падіння російського космічного апарату "Луна-25"

Київ • УНН

 • 1006136 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Місячний розвідувальний орбітальний апарат NASA LRO сфотографував новий кратер на поверхні Місяця, який, імовірно, є місцем падіння російського космічного апарату "Луна-25", пише УНН з посиланням на NASA.

Деталі

Космічний апарат NASA LRO - Місячний розвідувальний орбітальний апарат - сфотографував новий кратер на поверхні Місяця, який, скоріш за все, є місцем падіння російського космічного апарату "Луна-25".

Під час спуску "Луна-25" зіткнулася з аномалією, яка призвела до зіткнення з поверхнею Місяця 19 серпня.

російське космічне агентство «роскосмос» опублікувало оцінку місця падіння 21 серпня. Команда LROC (LRO Camera) і команда LRO Mission Operations змогли розробити і відправити команди космічному апарату LRO 22 серпня, щоб зробити знімки місця падіння. Команда LROC порівняла два знімки: один зроблений до моменту зіткнення, а інший - після нього, де помітний невеликий новий кратер.

Останнє "попереднє" зображення цієї ділянки було зроблене LRO в червні 2022 року; отже, кратер утворився десь після цієї дати. Оскільки цей новий кратер знаходиться близько до передбачуваної точки зіткнення з «Луною 25», команда LRO прийшла до висновку, що він, швидше за все, походить від цієї місії, а не від природного впливу.

Новий кратер має діаметр близько 10 метрів. Точка зіткнення була на крутому (понад 20 градусів) внутрішньому краю кратера Понтекулан G, приблизно за 400 кілометрів від запланованої точки приземлення «Луни 25».

Доповнення

LRO управляється Центром космічних польотів імені Годдарда NASA в Грінбелті, штат Меріленд, для Управління наукових місій у штаб-квартирі агентства у Вашингтоні. Запущений 18 червня 2009 року, LRO зібрав багато даних за допомогою семи потужних інструментів. Управління та експлуатацію LROC здійснює Університет штату Арізона.

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