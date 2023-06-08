Надругательство над могилой военного: перед судом предстанет 14-летний подросток

Детали

По данным прокуратуры, в суд подано ходатайство о применении воспитательных мер в отношении 14-летнего подростка, который совершил пренебрежение над могилой военнослужащего (согласно статье 297 часть 1 Уголовного кодекса Украины)".

Расследование показало, что в марте 2023 года парень, находясь на кладбище, незаконно украл Государственный Флаг Украины с места захоронения погибшего украинского воина.

Добавим

Согласно статье, подростку грозит штраф в размере от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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