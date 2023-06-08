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Наруга над могилою військового: перед судом постане 14-річній підліток

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. 14-річний підліток, який вчинив зневагу над могилою українського бійця постане перед судом, досудове розслідування завершено, передає УНН із посиланням на прокуратуру Черкаської області. 

Наруга над могилою військового: перед судом постане 14-річній підліток

Деталі

За даними прокуратури, до суду подано клопотання щодо застосування виховних заходів стосовно 14-річного підлітка, який вчинив зневагу над могилою військовослужбовця (згідно зі статтею 297 частина 1 Кримінального кодексу України)".

Розслідування показало, що в березні 2023 року хлопець, перебуваючи на кладовищі, незаконно вкрав Державний Прапор України з місця поховання загиблого українського воїна.

Додамо

Згідно зі статтею, підлітку загрожує штраф у розмірі від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт строком до шести місяців, або обмеження волі строком до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

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