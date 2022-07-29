Вчинила наругу над державним прапором: повідомили про підозру неповнолітній з Харківської області
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Правоохоронці заочно повідомили про підозру 16-річній дівчині з Харківщини за фактом публічної наруги над державним прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України), з посиланням на інформацію Офісу Генпрокурора передає УНН.
Деталі
За даними слідства, у кінці червня 2022 року року в тимчасово окупованому селищі Петропавлівка Куп’янського району неповнолітня, перебуваючи біля будинку культури, зняла з будівлі Державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, хизуючись своїми діями у присутності інших під відеофіскацію.
Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Доповнення
У Харківській області прихильнику "русского мира" повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Громадянин України підтримував кремлівські наративи та знецінював українську державність.
Служба безпеки України встановила особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного російськими окупантами "главного управления мвд Херсонской області".