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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36431 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вчинила наругу над державним прапором​: повідомили про підозру неповнолітній з Харківської області

Вчинила наругу над державним прапором​: повідомили про підозру неповнолітній з Харківської області

Київ • УНН

 • 161246 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Правоохоронці заочно повідомили про підозру 16-річній дівчині з Харківщини за фактом публічної наруги над державним прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України), з посиланням на інформацію Офісу Генпрокурора передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у кінці червня 2022 року року в тимчасово окупованому селищі Петропавлівка Куп’янського району неповнолітня, перебуваючи біля будинку культури, зняла з будівлі Державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, хизуючись своїми діями у присутності інших під відеофіскацію.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Доповнення 

У Харківській області прихильнику "русского мира" повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Громадянин України підтримував кремлівські наративи та знецінював українську державність.

Служба безпеки України встановила особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного російськими окупантами "главного управления мвд Херсонской області". 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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