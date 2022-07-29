Вчинила наругу над державним прапором​: повідомили про підозру неповнолітній з Харківської області

Деталі

За даними слідства, у кінці червня 2022 року року в тимчасово окупованому селищі Петропавлівка Куп’янського району неповнолітня, перебуваючи біля будинку культури, зняла з будівлі Державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, хизуючись своїми діями у присутності інших під відеофіскацію.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Доповнення

У Харківській області прихильнику "русского мира" повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Громадянин України підтримував кремлівські наративи та знецінював українську державність.

Служба безпеки України встановила особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного російськими окупантами "главного управления мвд Херсонской області".