Надругалась над государственным флагом: сообщили о подозрении несовершеннолетней из Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Правоохранители заочно сообщили о подозрении 16-летней девушке из Харьковской области по факту публичного надругательства над государственным флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины), со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора передает УНН.
Детали
По данным следствия, в конце июня 2022 года во временно оккупированном поселке Петропавловка Купьянского района несовершеннолетняя, находясь возле дома культуры, сняла со здания Государственный флаг и дерзко, цинично сбросила его на землю, хвастаясь своими действиями в присутствии других под видеофискацию.
Досудебное расследование проводят следователи Купьянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
Дополнение
В Харьковской области стороннику "русского мира" сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Гражданин Украины поддерживал кремлевские нарративы и обесценил украинскую государственность.
Служба безопасности Украины установила лица всех коллаборантов и предателей, вступивших в созданное российскими оккупантами "главное управление мвд Херсонской области".