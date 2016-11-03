"Народный фронт" опроверг информацию об угрозе закону о спецконфискации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Информация об угрозе законопроекту о спецконфискации недействительна. Об этом в эфире "5 канала" заявил первый заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев, передает УНН.
"Закон о спецконфискации набил оскомину, и то, как он воспринимается, вызывает уже недоумение. На самом деле, хочу отбросить любые манипуляции и откровенно ложную информацию, якобы этот законопроект несет угрозу", - отметил парламентарий.
"Когда люди от этого отказываются, мы видим в этом коррупционную составляющую, потому что здесь может быть только какая-то финансовая заинтересованность определенных народных депутатов вытягивать карточки. Они не хотят, чтобы деньги вернулись на усиление боеспособности нашей страны, учителям, врачам", - добавил А.Тетерук.
Как сообщал УНН, комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады рассмотрел и принял за основу правительственный законопроект № 5142 о спецконфискации средств "режима Януковича" .