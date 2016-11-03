"Народний фронт" спростував інформацію про загрозу закону про спецконфіскацію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Інформація про загрозу законопроекту про спец конфіскацію неправдива. Про це в ефірі “5 каналу” заявив перший заступник голови фракції “Народний фронт” Андрій Тетерук, передає УНН.
“Закон про спецконфіскацію набив оскомину, і те, як він сприймається, викликає вже здивування. Насправді, хочу відкинути будь-які маніпуляції і відверто неправдиву інформацію, нібито цей законопроект несе загрозу”, — зазначив парламентарій.
“Коли люди від цього відмовляються, ми вбачаємо в цьому корупційну складову, тому що тут може бути тільки якась фінансова зацікавленість певних народних депутатів витягати картки. Вони не хочуть, щоб гроші повернулись на посилення боєздатності нашої країни, вчителям, лікарям”, — додав А.Тетерук.
Як повідомляв УНН, комітет з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради розглянув та ухвалив за основу урядовий законопроект № 5142 про спецконфіскацію коштів “режиму Януковича”.