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Нардепы поддержали введение штрафов за продажу лекарственных средств малолетним

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду приняла за основу проект закона № 5123-1 об установлении ответственности за реализацию лекарственных средств малолетним лицам. Решение поддержало 319 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Нардепы поддержали введение штрафов за продажу лекарственных средств малолетним

Детали

Так, проект закона направлен на установление административной ответственности за продажу и доставку лекарственных средств малолетним лицам. В частности, предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно - дополнить Кодекс новой статьей 42-5, которой устанавливается ответственность за продажу (в том числе через интернет) и доставку лекарственных средств малолетним лицам.

Новая статья предусматривает, что реализация (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам, а также доставка лекарственных средств малолетнему лицу влечет за собой наложение штрафа на лицо, непосредственно осуществляющее розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю, от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года совершение нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа от 800 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что было раньше

Ранее сегодня Рада приняла за основу проект закона № 5122 о запрете продажи лекарственных средств детям.

Дополнение

Так, с начала года страну потрясли новости об отравлении таблетками школьников.

В лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин", одна девочка погибла, другая - госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы "увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать", что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девочек до самоубийства.

На следующий день после инцидента стало известно, что в Умани Черкасской области в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

Несовершеннолетняя девушка в Доброполье Донецкой области также наглоталась таблеток и попала в больницу с отравлением.

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