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The Guardian

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В Україні планують заборонити продаж ліків дітям до 14 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу, 2 червня, ухвалила за основу проект закону № 5122 щодо заборони продажу лікарських засобів дітям. Рішення підтримало 306 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

В Україні планують заборонити продаж ліків дітям до 14 років

Цитата:

“Наразі лікарські засоби, які повинні відпускатись аптечними закладами виключно за наявності рецепту, можна спокійно придбати, ігноруючи ці обмеження, а інколи навіть самі фармацевти можуть продати той чи інший лікарський засіб та закрити очі на відсутність відповідного рецепту. Такі явища є яскравими прикладами ситуації, коли законодавча норма є, проте вона не виконується”, — сказав голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Сергій Кузьміних, представляючи законопроект у парламенті.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, у законопроекті, шляхом внесення відповідних змін до статті 21 Закону України “Про лікарські засоби”, пропонується встановити заборону на продаж лікарських засобів особам, які не досягли 14-річного віку.

У разі виникнення сумніву щодо віку покупця, відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред’явлення документа, що засвідчує його вік.

Як стверджують автори документу, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у доповіді до Всесвітнього дня запобігання самогубствам, щороку в світі близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, а кожні 40 секунд на планеті стається один випадок суїциду, 79% всіх самогубств припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, випадки самогубства з використанням лікарських засобів займають друге місце у цьому переліку (причому близько 60% з яких вчинено неповнолітніми особами).

Лише по місту Києву, згідно зі статистичними даними спеціалізованої дитячої лікарні ОХМАТДИТ, за останні два роки цифри залишаються стабільними — 60 дітей на рік. З початку 2021 року фахівці зазначеного медичного закладу вже прийняли 25 таких пацієнтів.

Доповнення

З початку цього року в Україні було кілька гучних трагічних випадків з дітьми. Так, про заборону продажу ліків дітям заговорили після випадку, який стався у ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва. Там 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша — госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.

На тлі цього Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба заявив, що підтримує заборону в Україні соцмереж, у яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.

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