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В Украине планируют запретить продажу лекарств детям до 14 лет

Киев • УНН

 • 27652 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду, 2 июня, приняла за основу проект закона № 5122 о запрете продажи лекарственных средств детям. Решение поддержало 306 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

В Украине планируют запретить продажу лекарств детям до 14 лет

Цитата:

"Сейчас лекарственные средства, которые должны отпускаться аптечными учреждениями исключительно при наличии рецепта, можно спокойно приобрести, игнорируя эти ограничения, а иногда даже сами фармацевты могут продать тот или иной препарат и закрыть глаза на отсутствие соответствующего рецепта. Такие явления являются яркими примерами ситуации, когда есть законодательная норма, однако она не выполняется", - сказал глава подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Согласно пояснительной записке, в законопроекте, путем внесения соответствующих изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах", предлагается установить запрет на продажу лекарственных средств лицам, не достигшим 14-летнего возраста.

В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

Как утверждают авторы документа, по данным Всемирной организации здравоохранения в докладе ко Всемирному дню предотвращения самоубийств, ежегодно в мире около 800 000 человек кончают жизнь самоубийством, а каждые 40 секунд на планете происходит один случай суицида, 79% всех самоубийств приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место в этом списке (причем около 60% из которых совершено несовершеннолетними лицами).

Только по городу Киеву, согласно статистическим данным специализированной детской больницы ОХМАТДЕТ, за последние два года цифры остаются стабильными - 60 детей в год. С начала 2021 года специалисты указанного медицинского учреждения уже приняли 25 таких пациентов.

Дополнение

С начала этого года в Украине было несколько громких трагических случаев с детьми. Так, о запрете продажи лекарств детям заговорили после случая, который произошел в лицее в Боярке, недалеко от Киева. Там 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин", одна девочка погибла, другая - госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы "увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать", что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек до самоубийства.

На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.

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