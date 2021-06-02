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Нардепи підтримали запровадження штрафів за продаж лікарських засобів малолітнім

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу прийняла за основу проект закону № 5123-1 щодо встановлення відповідальності за реалізацію лікарських засобів малолітнім особам. Рішення підтримало 319 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Нардепи підтримали запровадження штрафів за продаж лікарських засобів малолітнім

Деталі

Так, проект закону спрямований на встановлення адміністративної відповідальності за продаж і доставку лікарських засобів малолітнім особам. Зокрема, пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме – доповнити Кодекс новою статтею 42-5, якою встановлюється відповідальність за продаж (у тому числі через інтернет) і доставку лікарських засобів малолітнім особам.

Нова стаття передбачає, що реалізація (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам, а також доставка лікарських засобів малолітній особі тягне за собою накладення штрафу на особу, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 800 до 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що було раніше

Раніше сьогодні Рада прийняла за основу проект закону № 5122 щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

Доповнення

Так, з початку року країну приголомшили новини щодо отруєння пігулками школярів.

У ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша — госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.

Наступного ж дня після інциденту стало відомо, що в Умані на Черкащині в школі дві восьмикласниці наковталися пігулок та потрапили до лікарні.

Неповнолітня дівчина у Добропіллі на Донеччині також наковталася пігулок і потрапила до лікарні з отруєнням.

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