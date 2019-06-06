Нардепы приняли постановление об увековечении памяти Левко Лукьяненко

Проект Постановления об увековечении памяти борца за независимость Украины, Героя Украины Левка Лукьяненко ставит целью обеспечение надлежащих организационно-правовых условий для чествования памяти автора Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко.

Напомним, 10 июля прошлого года в Клубе Кабинета Министров Украины состоялось прощание с украинским диссидентом Левко Лукьяненко.



Известный украинский диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни 7 июля.