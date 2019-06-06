Нардепи ухвалили постанову про увічнення пам'яті Левка Лук'яненка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати України ухвалили постанову про увічнення пам'яті борця за незалежність України Левка Лук'яненка. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Постанови про увічнення пам'яті борця за незалежність України, Героя України Левка Лук'яненка ставить за мету забезпечення належних організаційно-правових умов для вшанування пам'яті автора Акта проголошення незалежності України Левка Лук’яненка.
Нагадаємо, 10 липня минулого року в Клубі Кабінету Міністрів України відбулось прощання з українським дисидентом Левком Лук’яненком.
Відомий український дисидент Левко Лук’яненко помер на 89-му році життя 7 липня.