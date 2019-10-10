В ВР работают над законодательными изменениями по сделкам по распределению газовой продукции - Герус
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Народные депутаты Украины обрабатывают предложения относительно законодательных изменений, которые смогут усовершенствовать условия по соглашениям по распределению газовой продукции. На следующей неделе их планируют обсудить в парламенте. Об этом сегодня во время Украинского Газового Форума сообщил представитель Президента в Верховной Раде Украины Андрей Герус, передает корреспондент УНН.
"Мы планируем в дальнейшем совершенствовать условия по соглашениям по распределению продукции и происходит уже обсуждение в парламенте, должен быть круглый стол на следующей неделе. Есть предложения по законодательным изменениям, чтобы этот процесс улучшать и совершенствовать. Поэтому, конечно, добыча газа и привлечения иностранных инвесторов здесь является чрезвычайно важным и это является большим приоритетом", - сказал Герус.
Напомним, до конца текущего года в Украине должны быть подготовлены лоты для проведения конкурсов на добычу нефти и природного газа.