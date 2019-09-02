Президент поручил подготовить конкурс на добычу нефти и газа до конца года

"Подготовить лоты для проведения конкурсов на добычу нефти и природного газа. Это очень важно. Срок - до 1 января 2020 года", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что во время встречи Президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов будут формироваться совместные планы и очерчиваться дорожная карта действий правительства.