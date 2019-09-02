Президент доручив підготувати конкурс на видобуток нафти й газу до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До кінця поточного року в Україні мають бути підготовлені лоти для проведення конкурсів на видобуток нафти та природного газу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Підготувати лоти для проведення конкурсів на видобуток нафти та природного газу. Це дуже важливо. Термін – до 1 січня 2020 року", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.