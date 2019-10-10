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У ВР працюють над законодавчими змінами щодо угод по розподілу газової продукції – Герус

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Народні депутати України опрацьовують пропозиції щодо законодавчих змін, які зможуть удосконалити умови стосовно угод по розподілу газової продукції. На наступному тижні їх планують обговорити у парламенті. Про це сьогодні під час Українського Газового Форуму повідомив представник Президента у Верховній Раді України Андрій Герус, передає кореспондент УНН.

У ВР працюють над законодавчими змінами щодо угод по розподілу газової продукції – Герус

"Ми плануємо надалі удосконалювати умови стосовно угод по розподілу продукції і відбувається вже обговорення в парламенті, має бути круглий стіл на наступному тижні. Є пропозиції по законодавчих змінах, щоб цей процес покращувати і вдосконалювати. Тому, звичайно, видобуток газу і залучення іноземних інвесторів тут є надзвичайно важливим і це є великим пріоритетом", – сказав Герус.

Нагадаємо, до кінця поточного року в Україні мають бути підготовлені лоти для проведення конкурсів на видобуток нафти та природного газу.

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