Нардепы вернули 1,65 млн грн незаконной компенсации за жилье - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Народные депутаты Украины VIII созыва вернули около 1,65 млн грн безосновательно полученной компенсации за аренду жилья или наем гостиничных номеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
“Около 1,65 млн грн безосновательно полученной компенсации за аренду жилья или наем гостиничных номеров в Киеве вернули народные депутаты Украины VIII созыва после того, как детективы Национального бюро начали свое расследование в октябре 2018 года. Еще ряд народных избранников пересмотрели свою потребность в получении компенсаций и отказались от нее. В результате, учитывая размер ежемесячной оплаты компенсации, на протяжении декабря 2018 года января 2019 года Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины сэкономило около 4 млн грн”, — говорится в сообщении.
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Сообщается, что в рамках этого дела следствие проверяет факты получения около 11 млн грн несколькими десятками бывших народных депутатов. Как выяснили сыщики НАБУ, каждый из этих парламентариев на основании поданных заявлений в Аппарат Верховной Рады Украины незаконно получил от 30 тыс. грн до 1 млн грн, поскольку на самом деле имел собственное жилье в столице или вблизи (до 30 км от границ Киева).
Также отмечается, что в декабре 2019-марте 2020 НАБУ и САП привлекли к ответственности пять народных депутатов Украины VIII созыва за незаконное получение компенсации на более 2,6 млн грн. В отношении четырех из них расследование завершены, а трое подозреваемых уже возместили уплаченные им 1,5 млн грн, не дожидаясь приговора суда.
Еще трое народных депутатов признали, что действительно “по ошибке” получали компенсацию и добровольно вернули 160 тыс грн.
Кроме того, в письме в Верховную Раду Украины Директор Национального бюро изложил обстоятельства, при которых, по мнению следствия, происходило незаконное получение нардепами компенсации за жилье и просил устранить недостатки, способствующие преступлениям.
Теперь для получения компенсации депутаты должны подавать не только заявления, но и договоры аренды жилья и оригиналы документов об оплате пользования ими и подтверждать факт отсутствия жилья в столице и пригороде Киева.
Как ранее УНН сообщал, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере более 500 тыс. грн для бывшего народного депутата Украины 8 созыва Андрея Левуса, которого подозревают в получении незаконной компенсации за жилье.