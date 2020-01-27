Нардепа от "Слуги народа" выбрали вице-президентом ПАСЕ

"Члена украинской делегации, представителя "Слуги народа" Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы!", - написала Кравчук.

Она также отметила, что эта должность важна, ведь двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.

"Должность вице-президента чрезвычайно ответственна, ведь она при необходимости может подменить Президента и управлять заседанием Ассамблеи или на дебатах (если не берет в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещенными в докладах", - сообщила Кравчук.

Стоит отметить, что Мережко - доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, а недавно он стал главой комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он также имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении.

Напомним, что сегодня, 27 января, представитель политической группы "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ) бельгийский сенатор Хендрик Дамс был избран на должность главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как ранее сообщалось в УНН, в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ней снова примет участие украинская делегация Верховной Рады после осенней паузы, когда делегация отказалась участвовать из-за возвращения России в ПАСЕ.